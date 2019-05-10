"Арсенал" и "Челси" сыграют в финале Лиги Европы

Определились финалисты второго по престижу клубного турнира континента - Лиги Европы. В решающем матче 29 мая в Баку встретятся "Арсенал" и "Челси".

Нынешний еврокубковый сезон прошел под знаком английских команд. Напомним, днем ранее "Тоттенхэм" пробился в финал Лиги чемпионов, где в соперниках у него будет "Ливерпуль". К слову, впервые в финалах еврокубков сыграют четыре представителя одной страны.

Даже несмотря на домашнюю победу с разницей в два мяча (3:1), полной уверенности в успехе "Арсенала" в противостоянии с "Валенсией" не было. Уж больно нестабильно играет в этом сезоне команда Унаи Эмери на выезде.

Но "канониры" не просто выстояли на "Месталье", а выиграли. Да еще и забив четыре мяча - 4:2. Героем встречи стал Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик. Еще один гол у гостей в активе Александра Ляказетта. У хозяев дубль оформил Кевин Гамейро.

Отдельно стоит отметить достижение Эмери. Бывший главный тренер "Спартака" в четвертый раз выводит свои клубы в финал Лиги Европы. В трех предыдущих - с "Севильей", он неизменно побеждал. Как будет с "Арсеналом" - узнаем скоро.

Что касается "Челси", то лондонцы переиграли "Айнтрахт" в серии пенальти. Оба матча завершились вничью 1:1, а в футбольной рулетке сильнее оказались англичане - 4:3.