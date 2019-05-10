Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии

В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты. Инцидент произошел в районе поселка Наммоку префектуры Гумма.

По предварительным данным, пострадали четырнадцать человек, передает телерадиокомпания NHK. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились восемнадцать пассажиров в возрасте от 50 до 80 лет.

В настоящее время полиция изучает обстоятельства произошедшего. Стражи порядка задержали 66-летнего водителя. На месте ЧП работают спасатели и врачи скорой помощи.