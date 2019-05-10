Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.

Мужчина опубликовал в соцсетях снимок банкноты достоинством 50 долларов. При увеличении видно, что в микротексте на лицевой стороне в слове "responsibility" отсутствует буква.

Представитель банка уже заявил, что ошибку исправят при печати следующего тиража банкнот. "Несмотря на существующие у нас строгие системы проверки качества, сбои возможны. Мы уже предприняли ряд усилий для того, чтобы избежать возникновения подобного в будущем", - цитирует ТАСС представителя кредитного учреждения.