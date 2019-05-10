Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.
Мужчина опубликовал в соцсетях снимок банкноты достоинством 50 долларов. При увеличении видно, что в микротексте на лицевой стороне в слове "responsibility" отсутствует буква.
Представитель банка уже заявил, что ошибку исправят при печати следующего тиража банкнот. "Несмотря на существующие у нас строгие системы проверки качества, сбои возможны. Мы уже предприняли ряд усилий для того, чтобы избежать возникновения подобного в будущем", - цитирует ТАСС представителя кредитного учреждения.
Australia printed 46 million $50 notes with a typo https://t.co/vpBnjDwd4y pic.twitter.com/zsgnu8YYXe— CNET (@CNET) 9 мая 2019 г.