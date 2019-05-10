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10.05.2019 14:01
Рубрика: Общество

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия

Текст: Инга Бугулова
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс. Всего одиночный переход через Южный океан занял у него 154 дня 13 часов и 37 минут, сообщается на официальном сайте мореплавателя.

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
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Встречать лодку отправились три яхты, на одной из них - команда экспедиционного штаба Федора Конюхова. В непростых погодных условиях (шторма у мыса Горн бушуют 300 дней в году, а встречный ветер сейчас 45 узлов) ей удалось взять "АКРОС" на буксир.

- Мы спустили надувную лодку и на ней, по веревке, сплавились к Федору, забрали его и вернулись на яхту. Федор на борту. Было сложно, но мы справились, - отмечает сын путешественника Оскар Конюхов.

Весельная лодка осталась за кормой яхты на 100-метровом буксировочном конце.

Теперь путешественнику предстоит пройти второй этап - в декабре этого года он отправится от мыса Горн до Австралии, к мысу Люин. Всего же протяженность кругосветного путешествия, состоящего из трех экспедиций, составит 27 тысяч километров.

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