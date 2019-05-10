Где за границей искать недорогую недвижимость у моря

Покупка дома у моря в солнечных странах уже давно перестала быть чем-то необычным для многих россиян. При этом такое приобретение зачастую обходится дешевле, чем аналогичные предложения в регионах. Специалисты агентства зарубежной недвижимости Domire Estate составили топ-5 наиболее доступных для покупки жилья у моря стран.

Наиболее часто, разыскивая информацию о недвижимости за границей у моря, в поисковой строке "забивают" Болгарию, Турцию, Испанию, Италию и Грецию.

"Испания остается одним из главных направлений для приобретения курортной недвижимости среди россиян, - подчеркивают специалисты Domire Estate. - Превосходно развитая инфраструктура, отличные пляжи, длительный купальный сезон, хорошее транспортное сообщение - главные козыри испанского рынка".

При этом здесь можно найти вполне бюджетные предложения. Главный "клондайк" жилья эконом-класса - побережье Коста-Бланка. В частности, по данным Domire Estate, в Аликанте - главном городе региона. Там квартиру без вида на море с пляжем в пешей доступности можно приобрести за 80 тысяч евро. А вот апартаменты на первой линии стоят уже вдвое дороже - цены начинаются от 150 тысяч евро.

Покупка отдельно стоящего дома с видом на море на Коста-Бланке обойдется в 200 тысяч евро, на первой линии ценник начинается от 350 тысяч евро.

Греция привлекает природной красотой, неторопливым укладом жизни, мягким средиземноморским климатом. Местный рынок предлагает большое разнообразие жилья от квартир эконом класса до фешенебельных вилл и апартаментов на курортах Крита, Родоса, Корфу и других раскрученных туристических направлениях.

Самыми бюджетным регионом с точки зрения приобретения курортной недвижимости является полуостров Халкидики на севере Греции. Покупка дома с участком в хорошем состоянии в шаговой доступности от моря обойдется в 190 тысяч евро, квартиры с видом на море и также в шаговой доступности - от 80 тысяч евро. Популярные в Греции таунхаусы несколько дороже - от 120 тысяч евро. Приобрести квартиру непосредственно на первой линии или в пределах 100 метров от моря можно за 125 тысяч евро.

В Черногории наиболее востребованы у россиян дома и квартиры на Барской и Будванской ривьерах. Здесь же можно найти наиболее бюджетные варианты. В частности, в Сутоморе (Барская ривьера) квартиру в шаговой доступности от моря можно приобрести за 50-60 тысяч евро. Ближе к самому Бару цены ощутимо растут и стартуют от 90 тысяч евро за вид на море и шаговую доступность. Стоимость квартир у самого моря, на 1-2 линии, начинается от 135 тысяч евро.

Недорогие дома следует искать на курортах Барской ривьеры - цены на хорошее жилье в шаговой доступности от моря начинаются от 150 тысяч евро. Покупка дома с видом на море на 1-2 линии обойдется минимум в 300 тысяч евро.

Давно ставшая "вторым домом" для многих русских туристов Турция чрезвычайно востребована и у покупателей жилья. В основном рынок турецкой курортной недвижимости представлен квартирами в жилых комплексах.

Самым бюджетным регионом является Алания с ее районами Махмутларом, Каргыджаком, Оба и другими. Купить квартиру 1+1 (двухкомнатную) без вида на море на вторичном рынке можно за 50 тысяч евро. На стадии строительства вполне реально найти варианты и за 40 тысяч евро. Цены на квартиры с видом на море недалеко от пляжа начинаются от 80 тысяч евро.

Главным козырем болгарской недвижимости по-прежнему остаются низкие цены на квадратные метры. "Приобрести "однушку" (или студию) на самом известном у россиян болгарском курорте Солнечный Берег можно всего за 25 тысяч евро, с видом на море - за 30 тысяч евро! Стоимость двухкомнатных квартир начинается от 35-45 тысяч евро, - говорится в исследовании Domire Estate.

Как и в Турции, предложений отдельных домов в шаговой доступности до моря на болгарском рынке не очень много и стоимость подобных вариантов начинается от 120-150 тысяч евро. Дом на первой линии (что уже большая редкость для Болгарии), в районе Балчика или Созополя, можно купить за 250-300 тысяч.

В интернете можно найти объявления с куда более заманчивыми ценами и не только в этих странах, но и в Италии, Франции, на Кипре и т.д. "Но, как правило, слишком дешевые варианты имеют ряд существенных недостатков (неблагоприятный район, плохое транспортное сообщение, неудобная планировка), - отмечают специалисты агентства зарубежной недвижимости.

Между тем

Очень активно сейчас ищет покупателей недвижимость в Грузии. В рекламном ролике, который идет на одной из центральных радиостанций, предлагается даже бесплатный перелет туда и обратно, если сделка состоится.

Эксперты DE пояснили "РГ", что рынок недвижимости Грузии еще на стадии формирования, поэтому нам не смогли назвать точные диапазоны цен по всем категориям. Однако, уже понятно, что можно найти очень привлекательные по цене предложения.

Например, небольшую квартиру в стадии строительства в 500 метрах от моря, в Батуми, можно приобрести за 30 тысяч долларов. Проекты на первой линии в стадии строительства стоят уже существенно дороже - от 50 тысяч долларов, сообщили эксперты.