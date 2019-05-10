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10.05.2019 18:57
Рубрика: Власть

Госдеп: Перспективы встречи Путина и Трампа зависят от визита Помпео

Текст: Алексей Чуриков

Как сообщает ТАСС, сегодня Госдепартамент США после распространения новости о визите госсекретаря Майка Помпео в Россию, провел специальный телефонный брифинг для журналистов. В агентстве отмечают, что американская администрация считает, что результаты визита госсекретаря США Майкла Помпео в Россию 12-14 мая покажут в том числе перспективы организации новой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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С журналистами общался неназванный представитель Госдепартамента высокого ранга.

"В плане саммита или будущих встреч [президентов] должен переадресовать вас в Белый дом. Посмотрим, каковы будут итоги визита", - сказал по этому поводу дипломат, уйдя от прямого ответа на соответствующий вопрос корреспондента агентства.

Одновременно он подчеркнул, что США хотели бы добиваться улучшения отношений с Россией. "Опять-таки, улучшение отношений между США и Россией отвечало бы нашим [американским] интересам", - отметил представитель госдепа.

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В то же время РИА Новости приводит следующую цитату этого же дипломата: "Мы всегда говорили, что хотим более хороших отношений с Россией, это является частью нашей политики в отношении этой страны".

При этом представитель ведомства подчеркнул, что об этом говорили как президент США Дональд Трамп, так и госсекретарь Майк Помпео. Он также заявил, что хотя две страны имеют разногласия по многим вопросам, а действующая администрация действует в отношении РФ жестче своих предшественников, "по многим темам достигнут прогресс".

Также, по информации из других источников, Майк Помпео намерен обсудить со своими российскими коллегами тематику контроля над вооружениями.

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