Госсекретарь США Майк Помпео посетит Москву и Сочи

Государственный департамент США подтвердил, что глава ведомства приедет в Россию в середине мая. Майк Помпео совершит двухдневный визит в Москву и Сочи с 13 по 14 мая. Госсекретарь проведет переговоры со своим коллегой, главой российского МИД Сергеем Лавровым, после чего ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"13 мая Помпео прибудет в Россию (Москву), где сначала проведет встречу с сотрудниками посольства, а затем встретится в представителями американского бизнеса и американскими студентами, находящимися в РФ по обмену. Госсекретарь затем возложит венок к могиле Неизвестного Солдата. После чего Помпео направится в Сочи, где проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить весь спектр двусторонних и многосторонних отношений", говорится в заявлении госдепа.

Ранее в заявлении российского МИД отмечалось, что Сергей Лавров намерен обсудить со своим коллегой двусторонние отношения, а также ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Договоренность о визите Помпео в Россию была достигнута в ходе встречи двух глав ведомств в финском городе Рованиеми в период проведения там Арктического совета.