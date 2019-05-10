Хоккеистки из четырех стран войдут в состав сборной Восточной Азии

Женские хоккейные команды Республики Корея, КНДР, Китая и Японии могут создать единую лигу и проводить общий турнир. Соответствующее предложение было озвучено в ходе встречи руководства Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и получило поддержку федераций Южной Кореи и Китая.

По информации южнокорейского издания "Хангёре Синмун", президент IIHF Рене Фазель в ходе встречи в Казахстане, где проходили игры в рамках чемпионата мира в первом дивизионе, обратился к главе Федерации хоккея на льду Южной Кореи Чон Мон Вону с идеей создать единую женскую хоккейную лигу среди стран Северо-Восточной Азии, куда вошли бы сборные Южной, Северной Кореи, Китая и Японии.

Было отмечено, что эту идею первоначально выдвинули китайцы, которые в 2022 году будут принимать в Пекине очередную Зимнюю Олимпиаду. Глава южнокорейской федерации активно поддержал это предложение, пообещав оказать всяческое содействие. "Если лига действительно будет создана, то это позволит существенно повысить уровень нашего женского хоккея", - цитирует газета слова Чон Мон Вона.

Эксперты признают, что в этих странах женский хоккей находится пока на начальной стадии развития. В ходе Олимпиады-2018 в Пхенчхане Юг и Север Кореи смогли создать единую сборную, которая приняла участие в турнире, что привлекло широкое внимание мировой общественности, а также получило самую горячую поддержку со стороны Международного Олимпийского комитета.

В случае появления общей лиги сборные этих стран смогут помогать друг другу повышать мастерство, так как пока на своем только национальном уровне они не могут обеспечить полноценное функционирование клубов и проведение турниров.