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10.05.2019 07:13
Рубрика: Спорт

Хоккеистки из четырех стран войдут в состав сборной Восточной Азии

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Женские хоккейные команды Республики Корея, КНДР, Китая и Японии могут создать единую лигу и проводить общий турнир. Соответствующее предложение было озвучено в ходе встречи руководства Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и получило поддержку федераций Южной Кореи и Китая.

Фото: Сергей Иванов
Девушка-вратарь в мужской компании - к победе

По информации южнокорейского издания "Хангёре Синмун", президент IIHF Рене Фазель в ходе встречи в Казахстане, где проходили игры в рамках чемпионата мира в первом дивизионе, обратился к главе Федерации хоккея на льду Южной Кореи Чон Мон Вону с идеей создать единую женскую хоккейную лигу среди стран Северо-Восточной Азии, куда вошли бы сборные Южной, Северной Кореи, Китая и Японии.

Было отмечено, что эту идею первоначально выдвинули китайцы, которые в 2022 году будут принимать в Пекине очередную Зимнюю Олимпиаду. Глава южнокорейской федерации активно поддержал это предложение, пообещав оказать всяческое содействие. "Если лига действительно будет создана, то это позволит существенно повысить уровень нашего женского хоккея", - цитирует газета слова Чон Мон Вона.

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Эксперты признают, что в этих странах женский хоккей находится пока на начальной стадии развития. В ходе Олимпиады-2018 в Пхенчхане Юг и Север Кореи смогли создать единую сборную, которая приняла участие в турнире, что привлекло широкое внимание мировой общественности, а также получило самую горячую поддержку со стороны Международного Олимпийского комитета.

В случае появления общей лиги сборные этих стран смогут помогать друг другу повышать мастерство, так как пока на своем только национальном уровне они не могут обеспечить полноценное функционирование клубов и проведение турниров.

Спорт В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Восточная Азия Китай В мире Восточная Азия Япония
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