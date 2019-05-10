Новости

Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия 14:01
Погребняк спас "Урал" от поражения на шестой добавленной минуте 14:00
На продюсера телеграм-канала Mash заведено уголовное дело 13:58
"Ростов" получил поздравление от УЕФА 13:42
Топ-10 самых популярных дизельных кроссоверов и внедорожников в России 13:34
Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет 13:33
Итальянец попал под суд по вине электронного переводчика 13:25
Неймар дисквалифицирован на три игры за удар болельщика 13:09
На Ставрополье двое погибли при столкновении "девятки" с деревом 13:06
Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом 12:58
В Дзержинске в результате ДТП с троллейбусом погибли пять человек 12:39
Суарес выбыл минимум на месяц и пропустит старт Кубка Америки 12:35
Большое благоустройство Остоженки начинается в Москве 12:27
СМИ сообщили о задержании сотрудника интернет-издания Mash 12:19
Против авиадебошира, возвращавшегося с отдыха в Тунисе, возбудили дело 12:01
Названа официальная причина смерти Сергея Доренко 11:42
ГИБДД усилит меры безопасности на дорогах Подмосковья 11:41
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили 11:20
На матчи сборной России на групповом этапе ЧМ-2019 проданы все билеты 11:05
Найден новый вид динозавров с перепончатыми крыльями 11:02
В ближайшие годы еще один исчерпаемый ресурс станет дефицитным 10:53
Отели Турции могут подорожать к началу сезона 10:44
Передача Свечникова на помогла "Каролине" избежать поражения от "Бостона" 10:33
МВД зафиксировало рост преступлений, совершенных преступными группами 10:33
В Москве сняты все праздничные ограничения движения 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
10.05.2019 13:33
Рубрика: В мире

Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Текст: Александр Ленин, Алексей Чуриков

Официальный Токио заявил протест Северной Корее в связи с пусками двух ракет малой дальности. Позиция японской стороны передана по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

Фото: REUTERS
В Сеуле заявили о запуске двух ракет КНДР

По словам заместителя генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами, действия КНДР противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

"Северная Корея осуществила пуски баллистических ракет малой дальности. Это вызывает крайнее сожаление", - заявил японский чиновник, которого цитирует телерадиокомпания NHK .

Отмечается, что правительство Японии твердо намерено выяснить, что все-таки стоит за вторым пуском ракет со стороны КНДР на этой неделе.

"Согласно нашим аналитическим данным и полученной информации, в правительстве полагают, что запущенные в этот четверг ракеты - баллистические ракеты малой дальности", подчеркнул министр обороны Японии Такэси Ивая.

Трамп прокомментировал ракетные испытания КНДР

При этом, как отмечает издание со ссылкой на дипломатические источники в японском МИД, последние запуски ракет пока что не повлияли на намерение Токио приложить усилия для проведения встречи "без предварительных условий" между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"В то же время, своими действиями Пхеньян пытается вбить клин между Японией, США и Южной Кореей. В этом не стоит сомневаться", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного японского дипломата.

Напомним, что Северная Корея 9 мая осуществила пуск двух реактивных снарядов. Ракеты преодолели расстояние в 420 и 270 километров, после чего упали в Японское море.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Северная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Неизвестный открыл стрельбу рядом с мечетью в Лондоне
Трамп прокомментировал ракетные испытания КНДР
Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС
МИД РФ осудил санкции США против металлургии Ирана
"Ниндзя-бомба": США применили секретную ракету с лезвиями-убийцами