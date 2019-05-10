Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет

Официальный Токио заявил протест Северной Корее в связи с пусками двух ракет малой дальности. Позиция японской стороны передана по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

По словам заместителя генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами, действия КНДР противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

"Северная Корея осуществила пуски баллистических ракет малой дальности. Это вызывает крайнее сожаление", - заявил японский чиновник, которого цитирует телерадиокомпания NHK .

Отмечается, что правительство Японии твердо намерено выяснить, что все-таки стоит за вторым пуском ракет со стороны КНДР на этой неделе.

"Согласно нашим аналитическим данным и полученной информации, в правительстве полагают, что запущенные в этот четверг ракеты - баллистические ракеты малой дальности", подчеркнул министр обороны Японии Такэси Ивая.

При этом, как отмечает издание со ссылкой на дипломатические источники в японском МИД, последние запуски ракет пока что не повлияли на намерение Токио приложить усилия для проведения встречи "без предварительных условий" между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"В то же время, своими действиями Пхеньян пытается вбить клин между Японией, США и Южной Кореей. В этом не стоит сомневаться", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного японского дипломата.

Напомним, что Северная Корея 9 мая осуществила пуск двух реактивных снарядов. Ракеты преодолели расстояние в 420 и 270 километров, после чего упали в Японское море.