ИИХФ изменила порядок определения полуфинальных пар на ЧМ-2019

Международная федерация хоккея (ИИХФ) внесла поправки в регламент, которые вступят в силу уже на стартующем сегодня чемпионате мира.

Одна из них касается формирования полуфинальных пар. Теперь оно будет происходить на основании общего рейтинга по итогам выступления команд на групповом этапе. Учитываться будут следующие критерии: положение в группе, количество набранных очков, разница шайб, количество заброшенных шайб и рейтинг сборных. На основе этих показателей команда с наивысшим рейтингом из вышедших в полуфинал, сыграет со сборной с наихудшим рейтингом.

Напомним, в групповом раунде все сборные разбиты на две группы. В группе "А" - Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания. Группу "В" составили Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.

Кроме того, ИИХФ отменила буллиты в финальном матче. Теперь, если основное время завершится вничью, соперникам предстоит проводить овертаймы по 20 минут в формате три на три до первой заброшенной шайбы.