В ближайшие годы еще один исчерпаемый ресурс станет дефицитным

Согласно новому отчету ООН, за последние 20 лет спрос на песок и гравий утроился. Добыча песка, третьего наиболее используемого ресурса на планете после воздуха и воды, растет неконтролируемыми темпами и составляет от 40 до 50 миллиардов тонн в год. "Реки, дельты и берега вымыты, цветет преступная деятельность песочной мафии, и спрос на песок растет", - говорится в докладе.

Песок называют исчерпаемым ресурсом - наравне с углеводородами, лесами и пресной водой. И в последнее время ученые предупреждают: запасы песка тают с каждым годом - человечеству грозит дефицит песка.

Основная причина высокого спроса - рост мировой строительной активности, особенно в таких странах, как Китай и Индия. Песок, как и вода, цемент и гравий, необходимый компонент для производства бетона. Например, чтобы построить небольшой дом для семьи требуется 200 тонн песка. И потребность в песке и гравии для строительства зданий, улиц, по некоторым оценкам, будет расти во всем мире на 5,5% ежегодно.

Данные Программы ООН по окружающей среде (UNEP) говорят о том, что добыча песка в местах с хрупкими экосистемами приведет к значительным экологическим последствиям. В долгосрочной перспективе это может быть причиной большого количества наводнений. Добыча песка на пляжах грозит уничтожением местного биоразнообразия: морские и речные животные не находят подходящих для себя мест обитания. В реках и мангровых лесах добыча песка уничтожает обитающих там крабов.

Песок также используется для производства стекла, косметики, зубной пасты, микрочипов, экранов смартфонов, автомобилей и самолетов и даже для производства продуктов питания и в винодельческой промышленности. В общем, после воздуха и воды это наиболее используемый человечеством природный ресурс. "Наше общество буквально построено на песке", - сказал Паскаль Педуцци, руководитель проекта UNEP.

UNEP выступает за принятие международных правил по добыче песка в разных регионах мира. А также призывает к поиску альтернативы песку и частичной его замены там, где это возможно. Например, вместо песка уже применяются в строительстве дорог и зданий переработанный пластик, бамбук, древесина, солома и другие материалы.

В 2018 году в городе Зволле (Нидерланды) была открыта первая в мире велодорожка, сделанная из переработанного пластика.

В докладе также содержится призыв к прекращению нелегальной добычи песка и незаконной торговли им. Неконтролируемая добыча песка усиливает социополитические конфликты и создает условия для возникновения организованной преступности. Песочная мафия в ряде развивающихся стран, например в Индии и Бангладеш, самая мощная. В Марокко на участке побережья между Сафи и Эс-Сувейрой контрабандисты вывезли весь песок - там остались только камни, пишет Spiegel.

Несмотря на то что универсального решения этой проблемы не существует, UNEP предупреждает: песок не бесконечный ресурс, его запасы сокращаются.