Итальянец попал под суд по вине электронного переводчика

Из-за трудностей перевода гражданин Италии оказался в австрийском суде.

Трибунал австрийского Инсбрука рассматривает дело повара из итальянской области Трентино-Альто-Адидже, попытавшегося дать взятку должностному лицу при исполнении.

Прошлым летом мужчина, находившийся за рулем своего авто в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен дорожной полицией в Тироле. Водитель, не владеющий ни немецким, ни английским языками, был вынужден общаться с полицейскими при помощи приложения-переводчика от компании Google, установленного на смартфоне.

Итальянцу сообщили о том, что его не только временно лишат прав, но попросят также оплатить штраф в размере 900 евро. По словам водителя, он написал в ответ на своем телефоне фразу: "Хорошо, я заплачу", а электронный переводчик преобразовал ее на немецком в совершенно иную по смыслу: "Я хорошо заплачу". Такое заявление было естественно расценено австрийскими правоохранителями как попытка подкупа. Теперь суду предстоит выяснить, говорит ли повар правду или же он пытается укрыть таким изобретательным образом попытку дачи взятки.