10 мая свой юбилейный день рождения праздновал бы легендарный танцор американских мюзиклов, актер, хореограф и певец Фред Астер. В честь этого "РГ" решила рассказать пять самых интересных фактов из его жизни.

Его настоящая фамилия - Аустерлиц

Астер - это не настоящая фамилия киноактера. Ее предложила мама, как короткую и звучную. Настоящая же фамилия Фредерика более "военная" - Аустерлиц. Это было сделано, чтобы им с сестрой Адель было проще запомниться в мире кино. Ведь начало карьеры Фред строил вместе с ней и уже в 1917-м году они впервые выступили на Бродвее.

Как он покорял Голливуд

Карьера начинающего актера развивалась поначалу, мягко говоря, не слишком удачно. Как и у все, Фред и Адель переживали взлеты и падения. Закрытие проекта Funny Face послужило толчком к переезду семьи в Голливуд, где брат и сестра попытались пройти пробы у Paramount Pictures, но были отвергнуты.

Голливудская легенда

Легенды - дело ненадежное, никогда не знаешь, правда, это или ложь. Легенда гласит, что после первых проб киноактера для RKO Radio Pictures вердикт был вынесен суровый - "Не может петь. Не может играть. Лысеет. Немножко танцует". После такого вряд ли бы кто-то попытался идти дальше, но все же после таких слов "RKO" решили взять Астера в свое шоу. Дебют состоялся в 1933 году в мюзикле Dancing Lady.

Астер вводил инновации в съемки

Фред Астер настаивал, чтобы съемки танцоров велись статичной камерой. Киноактер также требовал, чтобы танцевальные и песенные номера встраивались в фильмы максимально логично и обоснованно с сюжетной точки зрения.

Уход из кино - попытка №2

Два раза он уходил из кино. В 1946 году Фред Астер объявил о своем уходе из кино. А перед этим снялся в картинах "Иоланда и вор", "Голубые небеса" и "Безумство Зигфилда". После ухода актер занялся преподавательской работой и даже организовал собственную студию танцев, но отсутствие внимания тяготило Астера. Вернувшись на съемочную площадку, актер снялся в "Забавной мордашке" и "Шелковых чулках". Однако картины не стали популярными и не принесли коммерческий успех. После чего Астер снова объявил об уходе из кино и начал заниматься созданием музыкально-танцевальных программ, впоследствии удостоенных 9 премий "Эмми".