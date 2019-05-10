Канада уступила Финляндии в первом матче хоккейного ЧМ-2019

С сенсации начался групповой турнир чемпионата мира по хоккею в Словакии.

В Кошице, где свои матчи проводят команды из группы "В", сборная Канады неожиданно уступила финнам - 1:3.

Сенсационность в том, что канадцы привезли на ЧМ-2019 очень серьезный состав, даже без отказников Конора Макдэвида, Сидни Кросби и травмированного Джона Тавареса. А вот суоми звезд вообще не дождались. Из той же Национальной хоккейной лиги на подмогу приехал лишь Хенри Йокихарью из "Чикаго". Но, как выяснилось, звезды - не самое важное.

Финны даже не думали робеть перед именитым соперником. Символично, что первую шайбу на турнире забросил 19-летний Каапо Какко, которому еще только предстоит поучаствовать в драфте НХЛ. Случилось это на седьмой минуте матча. Правда, меньше чем через полторы минуты Джон Маршессо в большинстве сравнял счет.

Развязка наступила в третьем периоде. На 43-й минуте Артур Иломяки реализовал численное преимущество финнов, а уже в самой концовке дубль оформил Какко, поразивший пустые ворота "кленовых листьев" - 3:1.