Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары. Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп, следуя логике запущенной его администрацией торговой войны с Пекином, отдал 9 мая распоряжение увеличить пошлины с нынешних 10% до 25%. Под эти меры подпадет экспорт потребительских товаров из поднебесной на сумму около 200 млрд долларов.

В Министерстве коммерции КНР выразили сожаление в связи с действиями американских властей. "Мы выражаем глубокое сожаление в связи с повышением США пошлин с 10 до 25 процентов на импорт китайской продукции на сумму в 200 млрд долларов. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры", - говорится в заявлении ведомства. О каких именно контрмерах идет речь не сообщается.

При этом в министерстве подчеркнули, что Пекин все-таки рассчитывает на то, что сторонам удастся договориться, ведь именно сейчас в Вашингтоне проходит 11 раунд торговых переговоров США и КНР. "Надеемся на то, что Китай и США продолжат совместную работу для решения существующих проблем, опираясь на принципы взаимопонимания и сотрудничества", - отметили в министерстве коммерции.