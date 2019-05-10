Китай примет ответные меры на пошлины США

В Министерстве коммерции КНР выразили сожаление в связи с действиями американских властей. "Мы выражаем глубокое сожаление в связи с повышением США пошлин с 10 до 25 процентов на импорт китайской продукции на сумму в 200 млрд долларов. Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры", - говорится в заявлении ведомства. О каких именно контрмерах идет речь не сообщается.
При этом в министерстве подчеркнули, что Пекин все-таки рассчитывает на то, что сторонам удастся договориться, ведь именно сейчас в Вашингтоне проходит 11 раунд торговых переговоров США и КНР. "Надеемся на то, что Китай и США продолжат совместную работу для решения существующих проблем, опираясь на принципы взаимопонимания и сотрудничества", - отметили в министерстве коммерции.