Лавров призвал вывести отношения Москвы и Токио на новый уровень

"В ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также в ходе консультаций наших заместителей были изложены принципиальные подходы сторон, подробнейшим образом обсуждены исторические и юридические аспект. Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях. Расхождения пока весьма значительны", - приводит ТАСС цитату высказывания Сергея Лаврова.
Как отмечает РИА Новости, Лавров также призвал вывести отношения с Японией на новый уровень. "Вы посещаете Россию сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступления в Японии эры "благодатной гармонии" Рэйва. Надеемся, что эта эра станет благодатной и для российско-японских отношений", - отметил Лавров, обращаясь к своему коллеге. "На нас возложена очень серьезная задача обеспечить последовательное выведение двусторонних отношений на качественно новый уровень, который позволит искать взаимоприемлемые развязки по деликатным проблемам", - подчеркнул глава российского МИД.
В свою очередь, Таро Коно начал общение со слов соболезнования семьям жертв трагедии в Шереметьево. "Прежде всего разрешите сказать несколько слов об аварии, произошедшей в аэропорту Шереметьево в Москве. Я молюсь за упокой душ погибших, а также выражаю свои соболезнования их семьям", - сказал японский министр.