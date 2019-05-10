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10.05.2019 12:30
Рубрика: Власть

Лавров призвал вывести отношения Москвы и Токио на новый уровень

Текст: Алексей Чуриков
В Москве завершились переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Японии Таро Коно. Главной темой встречи, безусловно, остается вопрос поиска взаимоприемлемых подходов для заключения мирного договора между нашими странами. Как отметил российский министр, на данный момент расхождения по договору с Японией продолжают оставаться значительными.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"В ходе двух предыдущих раундов в январе и феврале, а также в ходе консультаций наших заместителей были изложены принципиальные подходы сторон, подробнейшим образом обсуждены исторические и юридические аспект. Надеюсь, что эти переговоры и консультации позволили сторонам лучше понять, в чем состоят расхождения в позициях. Расхождения пока весьма значительны", - приводит ТАСС цитату высказывания Сергея Лаврова.

Фото: REUTERS/Issei Kato
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Как отмечает РИА Новости, Лавров также призвал вывести отношения с Японией на новый уровень. "Вы посещаете Россию сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступления в Японии эры "благодатной гармонии" Рэйва. Надеемся, что эта эра станет благодатной и для российско-японских отношений", - отметил Лавров, обращаясь к своему коллеге. "На нас возложена очень серьезная задача обеспечить последовательное выведение двусторонних отношений на качественно новый уровень, который позволит искать взаимоприемлемые развязки по деликатным проблемам", - подчеркнул глава российского МИД.

В свою очередь, Таро Коно начал общение со слов соболезнования семьям жертв трагедии в Шереметьево. "Прежде всего разрешите сказать несколько слов об аварии, произошедшей в аэропорту Шереметьево в Москве. Я молюсь за упокой душ погибших, а также выражаю свои соболезнования их семьям", - сказал японский министр.

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