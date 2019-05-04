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04.05.2019 09:44
Рубрика: В мире

Новый император Японии впервые появился на публике

Текст: Александр Ленин
Император Японии Нарухито впервые появился на публике после вступления на престол. Монарх вместе со своей супругой Масако обратился с короткой речью к народу со специально оборудованного во дворце балкона.
Фото: REUTERS/Issei Kato Фото: REUTERS/Issei Kato
Фото: REUTERS/Issei Kato

Императрица была облачена в желтое платье и шляпку, ее образ дополняли изящные украшения из жемчуга. Нарухито вышел к людям в строгом костюме и светло-сером галстуке.

"Я молюсь, чтобы вы были здоровы и счастливы. Я также молюсь, чтобы наша страна вместе с другими странами продолжала стремиться к миру и смогла достичь еще большего процветания", - сказал Нарухито, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

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Перед дворцом собралось огромное количество рядовых японцев, которые пришли засвидетельствовать свое почтение императору. Около 50 тысяч человек размахивали японскими флажками и кричали "банзай".

Нарухито первого мая стал 126-м по счету императором Страны восходящего солнца после отречения от престола своего отца - Акихито.  Он занимал трон в общей сложности более тридцати лет. Последний ушел на покой в связи с почтенным возрастом, ему 85 лет, а также неважным состоянием здоровья. В 2017 году национальный парламент принял специальный закон, позволяющий провести соответствующую процедуру.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
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Одновременно со вступлением на трон нового императора в Японии началась новая эпоха "Рэйва", которая пришла на смену эре "Хэйсэй".

Император Нарухито получил престижное образование в Оксфорде, где изучал историю водного транспорта. Он серьезно увлекается музыкой и любит спорт. Монарх занимался теннисом, бейсболом, верховой ездой и скалолазанием, а в последнее время отдает предпочтению бегу.

Императрица Масако, супруга Нарухито, происходит из семьи известного японского дипломата, который в разное время работал в посольстве Японии в Москве. Нарухито и Масако поженились в 1993 году. Они воспитывают 17-летнюю дочь по имени Айко.

У монаршей четы нет сыновей, в связи с чем следующим на Хризантемовый трон формально претендует 53-летний Акисино, родной брат Нарухито. Вторым в ряду наследников значится принц Хисахито, 12-летний сын Акисино.

В мире Восточная Азия Япония
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