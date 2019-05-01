Новому императору Японии вручили символы его полномочий

Новому монарху Японии Нарухито вручили символы его полномочий - печати и священные регалии (спрятанные в ларцах меч и драгоценная яшма).

Церемония интронизации прошла в главном зале императорского дворца в Токио. В ней приняли участие представители трех ветвей власти: премьер-министр Синдзо Абэ и члены его кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда. После этого состоялась встреча нового императора с более широким кругом представителей общественности.

Теперь 59-летний Нарухито должен выступить с первым обращением к нации в качестве монарха. Напомним, 30 апреля ушел на покой 85-летний император Японии Акихито. В полночь закончилась эра его правления Хэйсэй и началась эпоха Рэйва, что означает "красота и гармония".