"Локомотив" разгромил "Рубин"

Московский "Локомотив" на своем поле разгромил казанский "Рубин" со счетом 4:0 в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

"Железнодорожники" вышли вперед уже на третьей минуте. Антон Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол Вячеслава Подберезкина на брате полузащитника "Локо" Алексее. А на 10-й преимущество хозяев упрочил Федор Смолов.

В начале второго тайма шансы "Рубина" спасти хотя бы ничью стали призрачными после того, как вторую желтую карточку получил главный антигерой встречи Подберезкин. Оказавшись в большинстве, "Локомотив" забил еще дважды. На 73-й минуте Гжегож Крыховяк довел счет до крупного - 3:0.

Казанцы, даже имея на одного игрока меньше, пытались перевернуть игру. На 83-й минуте гости заработали пенальти, но его не реализовал Игорь Коновалов. А вот "Локо" еще раз забил. На 87-й минуте в протоколе отметился Хвича Кварацхелия - 4:0.

Таким образом, "Локомотив", идущий на втором месте, набрал 52 очка и оторвался на семь от замыкающего тройку "Краснодара". Впрочем, у "быков" игра в запасе. А вот "Рубин" с 35 очками остался на десятом месте.