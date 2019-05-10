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Текст:  Ольга Игнатова
12:12 10.05.2019

Маткапитал предложили разрешить тратить на строительство дачи

Законопроект о направлении средств материнского капитала на строительство жилого дома на дачном участке правительство может внести в Государственную думу в июне.
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Об РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Фото: iStock
Совет законодателей предложил Путину продлить программу маткапитала

Законопроект разработал Минтруд. В нем идет речь о возведении жилого дома на садовом участке. Предоставить возможность направлять средства на строительство и реконструкцию домов на садовых участках просили россияне. В ходе оглашения отчета правительства России 17 апреля в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал эту идею.

Аналогичные законопроекты предлагались и ранее. Так, "РГ" писала об одном из них в июле прошлого года. Суть там была той же - разрешить направлять маткапитал на строительство домов на садовых участках.

Напомним, что дачи для россиян традиционно являются местом постоянного летнего отдыха и возможностью обеспечить себя и свою семью сельхозпродукцией. На садовых участках россияне выращивают 90 процентов картофеля для личных нужд, 82 процента овощей, 50 процентов ягод и производят 15 процентов молока.

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