МВД зафиксировало рост преступлений, совершенных преступными группами

Министерство внутренних дел России зафиксировало рост числа преступлений, которые совершены организованными преступными группами. Об этом сегодня сообщило ТАСС со ссылкой на отчет ведомства о состоянии преступности в стране.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то за первые три месяца количество преступлений, совершенных организованными преступными группами выросло на 22 процента. Всего преступными сообществами, по данным ведомства, совершено 6,1 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений.

"Причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий вырос с 8,9 процента за первые три месяца 2018 года до 10,5 процента за этот же период нынешнего года", - говорится в документе, размещенном на сайте МВД.

Всего, как сообщают в ведомстве, за три месяца зарегистрировано 490,9 тысячи преступлений. "92,8 процента зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, при этом 23,1 тысячи - на стадиях приготовления и покушения", - подчеркивают в МВД.

Почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. При этом за три месяца сократилось на 13,9 процента количество квартирных краж. А в 38 регионах в целом сократилось количество зарегистрированных преступлений.