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10.05.2019 09:14
Рубрика: Общество

Названы города с самыми уверенными в завтрашнем дне жителями

Текст: Ольга Игнатова
Доля россиян, полностью или в основном уверенных в собственном завтрашнем дне, в первом квартале этого года оставалась стабильной и составила 59 процентов. Это соответствует уровню многолетних средних значений.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив жителей 78 городов с населением более 250 тысяч человек. Больше всего уверенных в своем будущем оказалось в Чите (73 процента), Череповце (69 процентов), Улан-Удэ (69 процентов), Новосибирске и Тольятти (по 68 процентов в каждом). То есть в традиционно промышленных городах.

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А вот ниже всего доля уверенных в собственном завтрашнем дне в Ярославле (45 процентов), Ростове-на-Дону (47 процентов) и Владикавказе (48 процентов). Эксперты объясняют это тем, что в крупных городах традиционно сильна конкуренция за хорошее рабочее место с высокой зарплатой. Впрочем, и в этих регионах процент уверенности населения достаточно близок к среднему значению.

Респондентам также задавался вопрос, насколько они уверены в завтрашнем дне своего предприятия. Больше всего верят в работодателей жители Калуги, Череповца, Томска, Кургана и Калининграда. Везде уровень уверенности составил 84 процента.

В целом же доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне своего предприятия (от числа занятых на производстве, определившихся с ответом) составила около 74 процента, что, как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, также соответствует долгосрочным трендам этого показателя. Интересно, что примерно на этом же уровне находится и доля уверенных в будущем своего предприятия среди руководителей и владельцев бизнеса. "При этом летом прошлого года эта группа была намного более пессимистичной, чем остальные сотрудники, сегодня же они смотрят в будущее своего бизнеса гораздо увереннее", - уточняет Зубец.

Общество Соцсфера Социология
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