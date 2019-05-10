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10.05.2019 09:58
Рубрика: Экономика

Названы лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Текст: Ольга Игнатова
Ведущая мировая компания по защите прав авиапассажиров AirHelp составила рейтинг авиакомпаний и аэропортов мира.
Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости
Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости

Исследование AirHelp основано на собственных данных компании и отзывах 40 тысяч пассажиров из 40 стран. При составлении рейтинга учитывались следующие параметры: пунктуальность, качество обслуживания пассажиров, наличие магазинов и ресторанов. "Мы используем статистику пунктуальности рейсов по каждому аэропорту, чтобы рассчитать вероятность, с которой ваш рейс вылетит вовремя", - поясняют в AirHelp. Также были опрошены тысячи людей, которые делились своими впечатлениями о качестве обслуживания, длине очередей и чистоте в местных аэропортах. Они же оценили рестораны и магазины разных аэропортов.

Фото: iStock
Названа лучшая авиакомпания и аэропорт страны

При этом первый фактор повлиял на 60% оценки, два остальных - на 40% ( по 20% каждый).

На первым месте рейтинга оказался международный аэропорт Хамад в Катаре (он признается лучшим в мире с 2015 года). На втором месте аэропорт Токио, Япония, на третьем - аэропорт Афин, Греция. Российский международный аэропорт Шереметьево - на шестой строчке.

Самую низкую оценку получил аэропорт Портела в Португалии.

AirHelp оценила также работу 72 авиакомпаний. При определении места в рейтинге учитывалось, работают ли авиаперевозчики в соответствии с заявленным графиком, насколько высокое у них качество обслуживания, как быстро они реагируют на требования возместить стоимость билета.

Лучшей авиакомпанией второй год подряд признана Qatar Airlines (84% рейсов вовремя), на втором месте - American Airlines (75% рейсов вовремя), на третьем - Aeromexico (78%).

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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