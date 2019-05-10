Названы основные симптомы разрыва аорты

Разрыв аорты является одним из самых опасных состояний, так как при этом повреждается самая крупная и важная артерия организма.

В большинстве случаев (так как речь о моментальном процессе) это заканчивается летальным исходом. Однако заболевание - не приговор, и его можно обнаружить на своевременном обследовании у врачей.

Основные симптомы опасного недуга - боль, сонливость, слабость, повышение артериального давления. В крайней степени наступает шок, давление резко падает, температура повышается.

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.

Наиболее надежным методом диагностики считается компьютерная томография, а лечения - операция. Для профилактики болезни специалисты рекомендуют укреплять стенки сосудов - принимать препараты с витамином С и омега-3 жирными кислотами. И, конечно, важно отказаться от вредных привычек.