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10.05.2019 17:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы основные симптомы разрыва аорты

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разрыв аорты является одним из самых опасных состояний, так как при этом повреждается самая крупная и важная артерия организма.

В большинстве случаев (так как речь о моментальном процессе) это заканчивается летальным исходом. Однако заболевание - не приговор, и его можно обнаружить на своевременном обследовании у врачей.

Основные симптомы опасного недуга - боль, сонливость, слабость, повышение артериального давления. В крайней степени наступает шок, давление резко падает, температура повышается.

Фото: iStock
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При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.

Наиболее надежным методом диагностики считается компьютерная томография, а лечения - операция. Для профилактики болезни специалисты рекомендуют укреплять стенки сосудов - принимать препараты с витамином С и омега-3 жирными кислотами. И, конечно, важно отказаться от вредных привычек.

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