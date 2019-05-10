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10.05.2019 01:38
Рубрика: В мире

Не менее 8 человек погибли в результате теракта в Багдаде

Жертвами теракта в столице Ирака стали восемь человек. Еще 10 - пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Sumaria. Известно, что смертник подорвал себя на рынке "Джамиля" в районе Мадинат ас-Садр, где проживают мусульмане-шииты.

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Отметим, что последний крупный теракт произошел в Багдаде 4 ноября 2018 года. Тогда в разных районах города прогремели сразу несколько взрывов. В результате погибли восемь человек, еще 16 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

В мире Ближний Восток Ирак ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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