Неймар дисквалифицирован на три игры за удар болельщика

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на три игры решением Французской федерации футбола за удар болельщика.

Инцидент произошел после финала Кубка Франции, в котором "ПСЖ" по пенальти уступил "Ренну" (2:2, 5:6 по пенальти). Когда игроки поднимались по трибуне, Неймар остановился около одного из болельщиков. Перепалка закончилась тем, что футболист ударил собеседника в подбородок.

Напомним, изначально предполагалось, что дисквалификация Неймара может составить до восьми матчей.

Стоит отметить, что аналогичный срок бразилец получил и в еврокубках за оскорбительные реплики в соцсетях в адрес официальных лиц УЕФА после матча 1/8 финала против "Манчестер Юнайтед", в котором "ПСЖ" лишился шанса на выход в следующую стадию на последних минутах.