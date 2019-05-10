Отели Турции могут подорожать к началу сезона

На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Еще в марте средняя цена номера в отеле Турции составила 63,3 евро, что на 4,6% больше, чем в марте прошлого года. В Стамбуле средняя цена за номер равнялась 73,9 евро. А вот в Анталье размещение чуть подешевело - до 47,8 евро (-3%).

По мнению аналитиков АТОР, турецкие отельеры, повышая цены, хотят компенсировать потери в кризисные годы. Тем более что Турция популярна не только у туристов из России, на нее высокий спрос у отдыхающих из Германии, Великобритании, Польши, Австрии, Нидерландов и ряда стран Восточной Европы.