Погребняк спас "Урал" от поражения на шестой добавленной минуте

В российской Премьер-лиге стартовал 28-й тур. В его первом матче "Оренбург" на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" - 2:2.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а вот вторая половина встречи оказалась богатой на голевые события. Счет в матче на 51-й минуте открыли гости благодаря автоголу Ойеволе. На 72-й минуте полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин восстановил равновесие, а на 87-й точный удар Артема Галаджана, казалось, принес хозяевам победу. Но нет: на шестой компенсированной минуте "Урал" от поражения спас 35-летний Павел Погребняк, для которого это второй мяч в нынешнем сезоне.

Ничья позволила "Оренбургу" набрать 37 очков и подняться на седьмое место. Правда, у оставшихся позади "Ростова" (37) и "Ахмата" (36) по игре в запасе. "Урал" между тем с 34 баллами остался на 11-й строчке.