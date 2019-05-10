Порядок привлечения к административной ответственности депутатов усложнят

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий усложнить процедуру привлечения к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения, местных депутатов. С инициативой выступила Самарская губернская дума.

Проектом предполагается, что возбудить дело об административном правонарушении в отношении депутата регионального парламента сможет только прокурор соответствующего субъекта Российской Федерации, он же будет давать согласие на принятие необходимых мер в рамках делопроизводства. Если же претензии возникнут, скажем, к районному депутату, то возбудить административное дело сможет прокурор района.

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня федеральное законодательство предусматривает возможность установления особого порядка привлечения к административной ответственности депутатов законодательных собраний регионов и депутатов местного уровня власти.

"Вместе с тем в настоящее время данный порядок на федеральном уровне не предусмотрен, несмотря на то, что установлен порядок привлечения к уголовной ответственности", - пишут разработчики проекта.

Ссылаясь на правовые позиции Конституционного суда России, авторы поясняют, что дополнительные процессуальные гарантии необходимы для защиты парламентской неприкосновенности, при этом они не исключают привлечения депутата к ответственности в случае нарушений.