Президент Беларуси ужесточил ответственность за коррупцию

Очередным сигналом обществу и симптомом ужесточения борьбы с любым проявлением коррупции во властных структурах считают белорусские обозреватели декрет главы государства, подписанный 10 мая, сообщает его пресс-служба. Согласно этому документу, который был разработан по поручению Лукашенко и прошел согласование со всеми государственными структурами, коррупционеры не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение или смягчение оставшейся части срока осуждения.

Новый правовой акт, по словам представителя Генеральной прокуратуры РБ Игоря Грейбо, которого сегодня цитирует БЕЛТА, станет дополнительной профилактической мерой в борьбе с любым беззаконием со стороны должностных лиц. Всем им, подчеркнул юрист, дается понять, что "никакого снисхождения в случае совершения ими противоправных деяний как при осуществлении уголовного преследования, так и при отбытии наказания, не будет".

Отметив, что коррупция является одной из существенных угроз для национальной безопасности, Грейбо акцентировал внимание и на том факте, что подобные преступления тормозят развитие экономических, социальных процессов в обществе. "И когда коррупция зашкаливает, для государства этот процесс может обернуться плачевно", - предупредил он, добавив, что в республике до сих пор "разгула коррупции не допущено".

С другой стороны, по его мнению, совершение коррупционных преступлений в Беларуси обусловлено рядом субъективных факторов. Среди них он назвал бесхозяйственность, в первую очередь, ненадлежащее исполнение требований по соблюдению установленных законом ограничений должностных лиц. Вскрытые случаи, уточнил юрист, в системах Минздрава, Минлесхоза, свидетельствуют о недостаточном контроле и профилактической работе в первую очередь со стороны руководителей этих органов.

Генеральная прокуратура привела данные, согласно которым в республике в истекшем году заметно выросло число выявленных коррупционных преступлений. К ответственности уже привлекли свыше тысячи должностных лиц. Наибольшее количество преступлений выявлено в сферах транспорта, строительства, промышленности, сельского хозяйства, торговли.

Стоит напомнить, что в минувшем месяце в местной печати уже появилось сообщение о задержании в белорусской столице бывшего руководителя службы безопасности президента Андрея Втюрина по подозрению в коррупционном преступлении.

Кстати, в настоящее время в каждом государственном органе и организации Беларуси, информирует агентство, созданы комиссии по борьбе с коррупцией.