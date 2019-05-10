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10.05.2019 12:01
Рубрика: Происшествия

Против авиадебошира, возвращавшегося с отдыха в Тунисе, возбудили дело

Текст: Владислав Куликов

Мужчина, возвращавшийся в Москву после отдыха в Тунисе, устроил драку в самолете. В итоге встречать рейс пришли не родные и близкие туриста, а сотрудники полиции.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как сообщили сегодня в министерстве внутренних дел, вызов пришел в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово. Представили одной из авиакомпаний сообщили, что на борту самолета, выполняющего рейс Тунис-Москва, произошел конфликт и необходимо прибытие сотрудников полиции.

Как выяснилось, некий 37-летний житель Москвы перебрал алкоголя, во время полета вел себя вызывающе, нецензурно ругался и устроил драку с двумя бортпроводниками. После приземления самолета пассажир был задержан полицией и доставлен в дежурную часть.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП Российской Федерации ("Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных Федеральным законом"). "В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования")", - рассказала Ирина Волк.

Происшествия Преступления Криминал Дебоши в самолетах
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