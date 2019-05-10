Псевдомиллионершу Сорокину приговорили к реальному сроку в США

Суд присяжных города Нью-Йорка, США, признал Анну Сорокину, обвеявшуюся в мошенничестве, виновной практически по всем пунктам обвинения (8 из 10) и приговорил к реальному сроку тюремного заключения.

Из-за особенностей дела Сорокина проведет в тюрьме от 4 до 12 лет. Такой вердикт означает, что Анна гарантированна останется под стражей 4 года, с учетом уже прошедших полутора лет предварительного заключения, и только потом сможет рассчитывать на досрочное освобождение и депортацию в Германию (виза Сорокиной в США была просрочена на момент ареста).

Присяжные признали Сорокину виновной в том, что та обманным путем добилась своего положения в высшем, "гламурном", обществе Манхеттена и незаконно пользовалась этим статусом для получения различных услуг общей стоимостью более чем в 200 тысяч долларов. Помимо того, что эти деньги ей придется вернуть, ее обязали выплатить штраф в размере 24 тысяч долларов.

Псевдомиллионерша Сорокина эмигрировала вместе с семьей из России в Германию в 2007 году, окончила школу и уехала учиться в Великобританию. Оттуда переехала в Париж, а затем и в США. В Соединенных Штатах Анна жила под изобретенным ею псевдонимом "Анна Делви" и представлялась молодой долларовой миллионершей, наследницей 60-миллионного состояния. Анна подолгу жила в долг в лучших отелях, устраивала шумные вечеринки и встречи друзей в лучших отелях города. По данным следствия, за время проживания в США Сорокина неоднократно подделывала чеки, не оплачивала долги, по подложным документам пыталась получить кредит на сумму в 22 млн долларов. Кстати, обвинения в попытке взять этот кредит были присяжными сняты.

