Райкович признан лучшим тренером сезона Единой лиги

Наставник казахстанской "Астаны" Эмиль Райкович признан лучшим главным тренером по итогам регулярного сезона 2018/2019 баскетбольной Единой лиги.

Под руководством 40-летнего македонца "Астана" выдала свой лучший сезон за всю историю выступлений в Единой лиге.

В "регулярке" казахстанцы одержали рекордные 15 (57,7 процента) побед, что позволило занять им шестое место в турнирной таблице.

Приз специалист получил перед началом третьего матча серии плей-офф против "Химок". Встреча закончилась в итоге 81:88 в пользу подмосковной команды, а "Астана" вылетела из турнира.