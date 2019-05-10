Большое благоустройство Остоженки начинается в Москве

Столичную улицу Остоженка вместе с прилегающими к ней переулками превратят в комфортное пешеходное пространство.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, на Остоженке, а также в Мансуровском и Кропоткинском переулках заменят асфальт, расширят пешеходную зону, выложив тротуары гранитной плиткой, отремонтируют систему водостока, сделают освещение более современным и уберут под землю все провода. А между Мансуровским и Еропкинским переулками разобьют сквер.

На время благоустройства пешеходы и автомобилисты, конечно, будут ощущать неудобства, но полностью перекрывать Остоженку с переулками власти не планируют - возможности для проезда или прохода будут сохранены. А после завершения всех работ Остоженка станет комфортней и безопасней и для тех, кто ходит пешком, и для тех, кто предпочитает передвигаться на автомобилях.

