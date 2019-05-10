ГИБДД усилит меры безопасности на дорогах Подмосковья

ГИБДД усилит контроль в майские праздники на подмосковных дорогах. Об этом сегодня сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления обеспечения общественного порядка главного управления МВД по Московской области Игоря Платонова.

Как сообщает информационное агентство, на дорогах будут проводиться проверки водителей и их пассажиров. В том числе людей проверят по базам правоохранительных органов. Естественно, проверяться будут не все подряд автомобили, но контроль возрастет. Дежурство в дорогах Московской области несут более тысячи сотрудников ГАИ. В целом меры безопасности на праздники максимально усилены.

"По линии ГИБДД на стационарных постах ДПС обеспечено максимальное проведение досмотровых мероприятий по проверке автотранспорта и лиц, в нем находящихся, с использованием компьютерных баз", - сказал Игорь Платонов. Также под особым контролем ГАИ и полиции в праздничные дни будут находиться перевозки граждан к местам массовых мероприятий.