Новости

В Дзержинске в результате ДТП с троллейбусом погибли пять человек 12:39
Суарес выбыл минимум на месяц и пропустит старт Кубка Америки 12:35
Большое благоустройство Остоженки начинается в Москве 12:27
СМИ сообщили о задержании сотрудника интернет-издания Mash 12:19
Против авиадебошира, возвращавшегося с отдыха в Тунисе, возбудили дело 12:01
Названа официальная причина смерти Сергея Доренко 11:42
ГИБДД усилит меры безопасности на дорогах Подмосковья 11:41
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили 11:20
На матчи сборной России на групповом этапе ЧМ-2019 проданы все билеты 11:05
Найден новый вид динозавров с перепончатыми крыльями 11:02
В ближайшие годы еще один исчерпаемый ресурс станет дефицитным 10:53
Отели Турции могут подорожать к началу сезона 10:44
Передача Свечникова на помогла "Каролине" избежать поражения от "Бостона" 10:33
МВД зафиксировало рост преступлений, совершенных преступными группами 10:33
В Москве сняты все праздничные ограничения движения 10:08
В парке Горького началась акция "Память сердца" 10:01
Россия - Норвегия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 10:00
В Японии два человека пострадали при землетрясении 09:54
Ученые: Популярный жирный продукт контролирует сахар в крови 08:39
Австрия назвала "Северный поток-2" главным источником газа 08:29
Хоккеистки из четырех стран войдут в состав сборной Восточной Азии 07:13
У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час 06:49
Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС 06:09
Власти США впервые задержали северокорейское судно 05:45
Японские туристы отправились на Курилы без виз 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
10.05.2019 11:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ГИБДД усилит меры безопасности на дорогах Подмосковья

Текст: Владислав Куликов

ГИБДД усилит контроль в майские праздники на подмосковных дорогах. Об этом сегодня сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления обеспечения общественного порядка главного управления МВД по Московской области Игоря Платонова.

МВД зафиксировало рост преступлений, совершенных преступными группами

Как сообщает информационное агентство, на дорогах будут проводиться проверки водителей и их пассажиров. В том числе людей проверят по базам правоохранительных органов. Естественно, проверяться будут не все подряд автомобили, но контроль возрастет. Дежурство в дорогах Московской области несут более тысячи сотрудников ГАИ. В целом меры безопасности на праздники максимально усилены.

"По линии ГИБДД на стационарных постах ДПС обеспечено максимальное проведение досмотровых мероприятий по проверке автотранспорта и лиц, в нем находящихся, с использованием компьютерных баз", - сказал Игорь Платонов. Также под особым контролем ГАИ и полиции в праздничные дни будут находиться перевозки граждан к местам массовых мероприятий.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Неизвестный открыл стрельбу рядом с мечетью в Лондоне
Трамп прокомментировал ракетные испытания КНДР
Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС
МИД РФ осудил санкции США против металлургии Ирана
"Ниндзя-бомба": США применили секретную ракету с лезвиями-убийцами