Момент смерти Сергея Доренко попал на видео

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на которое попал непосредственно момент падения Сергея Доренко с мотоцикла.

Ролик опубликован каналом 360, и на нем видно, что мотоцикл журналиста упал прямо в момент движения по дороге.

Доренко скончался 9 мая на шестидесятом году жизни. При этом уточнено, что причиной смерти Сергея стали не травмы, полученные при падении, а, по предварительным данным, проблемы с сердцем.

Похоронят журналиста на Троекуровском кладбище Москвы. Дата похорон будет объявлена завтра.