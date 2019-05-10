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Момент смерти Сергея Доренко попал на видео

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    10.05.2019, 00:35
Текст:   Олег Усков

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на которое попал непосредственно момент падения Сергея Доренко с мотоцикла.

Ролик опубликован каналом 360, и на нем видно, что мотоцикл журналиста упал прямо в момент движения по дороге. 

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Доренко скончался 9 мая на шестидесятом году жизни. При этом уточнено, что причиной смерти Сергея стали не травмы, полученные при падении, а, по предварительным данным, проблемы с сердцем.

Похоронят журналиста на Троекуровском кладбище Москвы. Дата похорон будет объявлена завтра.

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