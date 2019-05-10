Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов

На столичные дороги вышел сотый электробус. Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первый электробус в Москве появился в сентябре 2018 года. А в планах городского правительства - до 2021-го года закупать по 300 автобусов на электротяге ежегодно. По словам Ликсутова таких темпов развития электротранспорта нет ни в одном городе Европы. "К тому же московский электробус по своим техническим характеристикам является одним из самых надежных и технологически оснащенных в мире", - утверждает руководитель дептранса.

Столичный электробус вмещает 85 пассажиров, имеет пандус для маломобильных граждан, оснащен системами климат-контроля и спутниковой связью, в салоне есть Wi-Fi и розетки для зарядки гаджетов. Как утверждают в дептрансе, электробус работает на 20% эффективнее обычных троллейбусов.