Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом

Серьезная авария произошла на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом. Всего пострадали три человека.

"Два автомобиля столкнулись на Южнобутовской улице с последующим столкновением со стоящим автомобилем. Пострадали три человека", - рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

При этом для экстренной эвакуации одного из пострадавших в воздух был поднят санитарный вертолет Московского авиационного центра. Отмечается, что вертолету пришлось садиться на необорудованную площадку.

"Вертолетом с места аварии эвакуировали одного тяжело пострадавшего. До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада", - сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.