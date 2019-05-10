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10.05.2019 18:32
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тульский "Арсенал" обыграл "Анжи" и обогнал "Спартак"

Текст: Илья Соболев

Тульский "Арсенал" в гостях одолел махачкалинский "Анжи" в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча на каспийской "Анжи-Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу туляков.

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Единственный гол в матче был забит на 34-й минуте. Его автором стал Зелимхан Бакаев, который сам заработал пенальти и сам же его реализовал.

Благодаря этой победе "Арсенал" с 45 очками поднялся на пятую строчку турнирной таблицы, обойдя "Спартак" (43). Правда, у "красно-белых" игра в запасе.

А вот "Анжи", занимающий 15-е место, остался с 20 баллами и потерял даже математические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

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