Японские туристы отправились на Курилы без виз

Первая в этом году группа японцев направилась на теплоходе "Этопирика" на южнокурильский остров Кунашир в рамках программы безвизовых обменов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Теплоход вышел из порта Немуро на северо-восточной оконечности острова Хоккайдо.

60 японцев будут находиться на Кунашире до 13 мая. Они посетят могилы предков, проведут встречи с российскими жителями.

Как ранее сообщили "РГ" в правительстве Сахалинской области, в 2019 году предусмотрено шесть туров российских групп в Японию и девять визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп. Кроме того, в рамках программ "Свободных посещений" и "Посещений мест захоронений" Курильские острова планируют посетить еще десять групп из Страны восходящего солнца.

Безвизовые поездки в 2019 году будут проходить до начала октября.