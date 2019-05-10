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10.05.2019 04:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Японские туристы отправились на Курилы без виз

Текст: Инесса Доценко

Первая в этом году группа японцев направилась на теплоходе "Этопирика" на южнокурильский остров Кунашир в рамках программы безвизовых обменов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Фото: iStock
Япония намерена договориться с РФ о безвизе между Сахалином и Хоккайдо

Теплоход вышел из порта Немуро на северо-восточной оконечности острова Хоккайдо.

60 японцев будут находиться на Кунашире до 13 мая. Они посетят могилы предков, проведут встречи с российскими жителями.

Как ранее сообщили "РГ" в правительстве Сахалинской области, в 2019 году предусмотрено шесть туров российских групп в Японию и девять визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп. Кроме того, в рамках программ "Свободных посещений" и "Посещений мест захоронений" Курильские острова планируют посетить еще десять групп из Страны восходящего солнца.

Безвизовые поездки в 2019 году будут проходить до начала октября.

Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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