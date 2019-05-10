Полицию обяжут сообщать властям о судимости кандидатов в присяжные

Самарская губернская дума внесла в Госдуму проект поправок в закон о полиции: инициатива обязывает полицию предоставлять органам местного самоуправления информацию о судимости кандидатов в присяжные.

По мнению инициаторов проекта, сегодня в законодательстве существует пробел: органы местного самоуправления не включены в число организаций, имеющих право получать сведения из полицейского банка данных судимых лиц.

Между тем органы местного самоуправления формируют списки присяжных и проверяют всех кандидатов на соответствие требованиям. Например, в коллегии присяжных нельзя включать судимых. Однако, как рассказывают в Самарской губернской думе, на практике органы внутренних дел часто отказываются предоставлять местным властям информацию, нет ли у гражданина судимости, ссылаясь на то, что органы местного самоуправления не уполномочены на получение таких сведений.

"Отсутствие обозначенной информации у исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления ставит под сомнение объективность и законность принимаемых ими решений о назначении присяжных заседателей", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в прошлом году были расширены полномочия судов присяжных, а коллегии присяжных появились и в районных судах. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды присяжных вынесли 428 обвинительных вердиктов и 90 раз оправдали подсудимых.