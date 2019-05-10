В Дзержинске в результате ДТП с троллейбусом погибли пять человек

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Дзержинске, в результате которого погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Страшная авария произошла накануне в 21.40 на проспекте Циолковского - напротив торгового центра "Карусель". Водитель автомобиля Alfa Romeo (1999 года выпуска) выехал на встречную полосу, где столкнулся с троллейбусом.

От сильного удара машина превратилась в груду металла, парень за рулем и трое пассажиров иномарки скончались на месте, еще двоих госпитализировали, но жизнь одного из них спасти не удалось. Отметим, что все пострадавшие - молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. Также в больницу доставили двоих пассажиров троллейбуса.

Был ли водитель легкового автомобиля пьян, пока не известно, ответ на этот вопрос даст экспертиза. Также в пресс-службе ГИБДД не смогли оперативно уточнить, были ли молодые люди в иномарке пристегнуты.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).