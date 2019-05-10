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10.05.2019 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найдено тело пятого погибшего под лавиной в горах Алтая

Текст: Наталья Решетникова
Фото: Главное управление МЧС по Республике Алтай Фото: Главное управление МЧС по Республике Алтай
Фото: Главное управление МЧС по Республике Алтай

В пятницу спасателям удалось извлечь из-под снега тело еще одного погибшего под лавиной туриста из Новосибирска. Это пятый обнаруженный участник группы, совершавшей 6 мая восхождение на гору Металлург в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Всего участниками похода были девять человек: двоим удалось спастись, семеро оказались в зоне схода лавин. Все - опытные спортсмены.

Фото: Александр Тырышкин/РИА Новости
На Алтае спасатели продолжили поиск погибших под лавиной туристов

"В результате поисковых работ обнаружено тело пятого туриста. В связи с плохими погодными условиями пока не решен вопрос его доставки в Горно-Алтайск", - говорится в сообщили пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай. По данным ведомства, поиски спортсменов-альпинистов, попавших под лавину, ведутся уже третий день.

На месте работают 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов. Поисковые работы затрудняют сложные погодные условия: второй день идет снег, дует сильный ветер. В горах, по прогнозам синоптиков, сохраняется высокая опасность схода лавин. Несмотря на это спасатели продолжают работы.

По информации сайта "Новости Горного Алтая", родственники опознали троих погибших - Валерию Одаренко и Дмитрия Шарифулина из новосибирского наукограда Кольцово, а также чемпиона России по спортивному туризму Игоря Блинова из Новосибирска.

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