В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу. В результате ЧП пострадало село Нижнее Инхо Гумбетовского района, сообщили в местном управлении МЧС.

Поток с гор прошел прямо по центральным улицам поселка. В результате пять легковых автомобилей, которые стояли на главной улице поселка, снесло в реку. По данным "Интерфакса", стихия унесла так же целое стадо из более чем 30 коров.

Несмотря на силу стихии, в результате схода селя пострадавших нет, а жизнеобеспечение деревни не нарушено, говорят спасатели. Сейчас местные жители наводит порядок на улицах и возвращаются к нормальной жизни.