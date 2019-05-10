Старорусская библиотека получила книги из Нарына и Гатчины

Гимназия №2 имени Чкалова из Нарына и школа №9 из Гатчины присоединились к акции "Городу Достоевского - книгу в подарок". Каждое учебное заведение передало Старорусской библиотеке имени Ф.М. Достоевского по две книги.

Теперь в библиотеке Старой Руссы можно будет прочесть двухтомник "Великий Октябрь Кыргызстана, 1917-2017". Серия была издана к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Книга представляет собой историко-документальный фотоальбом: в него включены документы из архивов и фотоматериалы.

Другим подарком от гостей из Нарына стал двухтомный сборник, посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны, - "Единство, победившее фашизм". В книге представлены документы и воспоминания, раскрывающие феномен советского человека и духовно богатого народа, который смог отстоять свое право на жизнь.

Гатчинская школа №9, принявшая делегацию киргизов в рамках "Школьного проекта", организованного "Российской газетой", также присоединилась к акции. Директор учебного заведения Елена Глыбина презентовала Старорусской библиотеке две книги "От Петроградской губернии к Ленинградской области" и иллюстрированную энциклопедию "Россия".

Первое подаренное издание рассказывает историю Ленинградской области на протяжении последнего столетия - с момента переименования Санкт-Петербургской губернии в 1914 году. Читатель ознакомится с 700 иллюстрациями, прочтет свидетельства современников и увидит архивные документы. Книга была издана к 85-летнему юбилею в 2012 году.

Второе издание, которое пополнит фонд библиотеки, - иллюстрированная энциклопедия "Россия". В уникальных фотографиях, событиях, фактах и явлениях она расскажет историю Отечества. В статьях энциклопедии представлена научная оценка событий прошлого. Большинство его авторов - ведущие специалисты истории и сотрудники академических институтов.

- Проект "Городу Достоевского - книга в подарок" важен и ценен, потому что в Старорусскую библиотеку попадают книги из самых разных регионов России. Каждый регион пытается рассказать о чем-то своем. А значит, в Старой Руссе будут собраны знания о всей стране, - поделилась мыслями директор гатчинской школы №9 Елена Глыбина.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "РГ" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов, фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, председатель Калининградского городского Совета депутатов Андрей Кропоткин, Псковское региональное отделение Союза писателей России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, оргкомитет Международного фестиваля балета Dance Open, председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева, скульптор Григорий Ястребенецкий, вологодский писатель Андрей Малышев, петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфенин, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова, член Союза художников России и преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских, предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев, Алексей Лойкуц.

Кстати

"Российская газета" обращается к издателям, писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.