В Эрмитаже расскажут о роли искусственного интеллекта в современном искусстве

Экспозиция "Искусственный интеллект и диалог культур" откроется в Главном штабе Эрмитажа в первый день работы ПМЭФ, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

"Для нас очень важны новейшие технологии - это помощники. Они не могут заменить искусство, но интересен разговор о том, как они могут создавать что-то, что будет искусством - и таким, которое сможет конкурировать с работами художников", - цитирует Пиотровского ТАСС.

Выставка организована Эрмитажем совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что будущая экспозиция станет одной из самых масштабных в России выставок, посвященных искусственному интеллекту и тому, как его можно использовать в процессе создания произведений современного искусства, и основная концепция экспозиции - позволить зрителям стать свидетелями творческого соревнования человека и компьютера.

На выставке можно будет увидеть произведения четырнадцати художников из десяти стран, среди них: произведения Нобелевского лауреата по физике Константина Новоселова, ранее уже выставлявшегося в Эрмитаже, или работы прославившегося парижского арт-коллектива Obvious: трем студентам удалось создать алгоритм, с помощью которого компьютер (на основе 15 тысяч полотен известных живописцев периода между XIV и XX веками) создал картину "Портрет Эдмонда Белами" из вымышленного рода Белами. Кстати, это первое полотно, созданное искусственным интеллектом, ушло с молотка на аукционе Christie’s за 432 тысячи долларов.

Участие в выставке также примут художница Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии, Рефик Анадол из Турции, Джонатан Монаган из США, Давиде Квайола из Италии, Марио Клингеман из Германии и другие.