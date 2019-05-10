В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

В Петербурге ГИБДД проводит проверку обстоятельств, при которых на Старо-Петергофском проспекте возле дома номер 23 столкнулись два маршрутных автобуса.
Как сообщает региональное управление ГИБДД травмы получили девять человек, трое из них - дети.
Сейчас пострадавших развозят по больницам.
Очевидцы в социальных сетях отмечают, что автобусы марки ПАЗ следовали из Петергофа.
В ГИБДД пока не готовы назвать причин столкновения, но по данным очевидцев, как минимум один из водителей автобусов нарушил правила, чтобы подъехать к остановке раньше конкурента.