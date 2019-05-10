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10.05.2019 13:42
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ростов" получил поздравление от УЕФА

Текст: Николай Грищенко

Союз европейских футбольных ассоциаций поздравил российский клуб "Ростов" с днем рождения.

УЕФА разместил в социальных сетях сообщение: "В этот день в 1930 году был основан "Ростов". Поздравляем ростовчан с 89-летием и вспоминаем блестящую победу над "Баварией" в Лиге чемпионов".

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Под поздравлением размещено видео, которое за один час просмотрели свыше 30 тысяч человек.

С праздником болельщиков ФК "Ростов" поздравил президент клуба Арташес Арутюнянц.

- 10 мая исполнилось 89 лет со дня первого достоверного упоминания о нашем клубе. Каждая подобная дата - повод вспомнить прошлое и задуматься о будущем "Ростова", - отметил он, и выразил уверенность, что главные победы "нашего клуба еще впереди".

Справка "РГ"

ФК "Ростов" основан как команда строителей завода "Ростсельмаш". Первое достоверное упоминание о команде появилось в газете "Большевистская смена" от 10 мая 1930 года: "Недавно организованная футбольная команда Сельмашстроя имела товарищеские футбольные матчи в городе Красный Сулин. Оба матча с сулинскими металлистами и сборной Сулина сельмашстроевцы проиграли со счетом 2:3". В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу. В 2014 году ФК "Ростов" стал обладателем Кубка России, а в чемпионате России 2015 - 2016 годов ростовчане завоевали второе место.

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