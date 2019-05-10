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10.05.2019 17:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался экс-глава ГУВД Кубани и Ставрополья Александр Сапрунов

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сегодня ушел из жизни бывший начальник ГУВД Краснодарского и Ставропольского краев, Герой труда Кубани, Почетный гражданин Краснодара, генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Сапрунов.

Соболезнование его родным и близким выразили мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.

"Александр Георгиевич внес большой вклад в укрепление правоохранительной системы Краснодарского края. На посту начальника краевого ГУВД Сапрунов успешно развивал оперативно-сыскную деятельность, его методики используются до сих пор", - говорится в сообщении, которое опубликовано на официальном сайте администрации Краснодара.

Также отмечается, что Сапрунов в своей работе важное значение придавал оперативно-сыскной деятельности, и большое количество преступлений в крае удалось раскрыть при помощи полиграфа или "детектора лжи"- эту методику сотрудники кубанской милиции освоили одними из первых в стране.

Александр Георгиевич Сапрунов родился в 1949 году в хуторе Прогресс Гиагинского района Адыгеи. Выпускник Омской школы милиции службу в органах МВД начинал с должности начальника линейного поста в порту Ейска. В 1994 году Сапрунов по приказу министра внутренних дел РФ возглавил милицию Кубани. В должности начальника ГУВД Кубани работал до 2001 года. С 2001 по 2005 годы был главой милиции Ставропольского края.

Затем Сапрунов вернулся в Краснодар, где многие годы преподавал в Кубанском аграрном госуниверситете и Краснодарском университете МВД России. Он доктор юридических наук, профессор. Был председателем краевого Объединенного Комитета общественных организаций ветеранов, офицеров и сотрудников Вооруженных сил, правоохранительных органов, силовых структур и спецслужб РФ. Указом президента РФ награжден Орденом Почета. В 2018 году ему присвоено звание Почетного гражданина Краснодара. Александр Сапрунов обладатель звания Герой труда Кубани.

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