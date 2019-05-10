На Южном Урале введён режим ЧС из-за лесных пожаров

В двух районах Челябинской области, Красноармейском и Брединском, введён режим ЧС. На их территории зарегистрировано 11 лесных пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Кстати, сегодня ври главы региона Алексей Текслер в ходе совещания с представителями МЧС, силовых структур и муниципалитетов напомнил о персональной ответственности местных властей за пожарную ситуацию и работоспособность системы оповещения.

- Ситуация сложная, а в некоторых районах - критичная. И опасность будет нарастать, поэтому необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить перехода через красную черту, - заявил он. Погодные условия не способствуют снижению напряжения: в Челябинской области в ближайшие дни будет жарко, без осадков.

Наиболее сложная обстановка складывается в Красноармейском, Брединском, Октябрьском и Троицком районах. После перегруппировки и переброски личного состава МЧС на наиболее проблемные участки в борьбе с возгораниями задействовано более тысячи человек и свыше 200 единиц техники. Возбуждено уже девять уголовных дел в отношении лиц, допустивших возникновение пожаров.